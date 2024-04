Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gewinnspiel im Internet: Statt sechsstelligem Preisgeld verlangen Betrüger Tausende Euro von Opfer

Bremerhaven (ots)

Opfer einer Betrugsmasche im Internet wurde eine 61-jährige Frau in Bremerhaven. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor den Methoden der Betrüger.

Die Bremerhavenerin hatte Ende vergangenen Jahres im Netzwerk Facebook die Anzeige für ein Gewinnspiel gesehen, bei dem eine sechsstellige Geldsumme als Hauptpreis ausgelobt worden war. Zur Teilnahme sollte eine einfache Frage beantwortet werden.

Im Februar erhielt die 61-Jährige dann die vermeintlich tolle Nachricht, dass sie gewonnen habe. Als sie aufgefordert wurde, 250 Euro zu überweisen, damit man die Gewinnsumme zustellen könne, tat sie dies, ohne Verdacht zu schöpfen. Der vermeintliche Hauptgewinn wurde ihr jedoch nicht ausgezahlt. In der Folge wurde sie noch häufiger aufgefordert, Geld zu überweisen, damit der Hauptgewinn an sie transferiert werden könne. In mehreren Schritten überwies die Bremerhavenerin eine mittlere vierstellige Summe auf ein ausländisches Konto, ohne dass sie vom versprochenen Gewinn etwas erhalten hätte. Erst nun wurde der 61-Jährigen bewusst, dass sie offenbar Opfer von Betrügern geworden war, und sie wandte sich an die Polizei.

Hierzu der Rat ihrer Polizei: Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert.

Die Täter geben klare Zahlungsanweisungen: Sie schicken ihre Opfer beispielsweise zur Post, um die angeblichen Kosten - häufig eine Summe von mehreren hundert bis über tausend Euro - zu überweisen, zum Beispiel per Bargeldtransfer.

Lassen Sie sich nicht darauf ein. Denken Sie immer daran: Insbesondere bei Gewinnspielen im Internet ist Vorsicht geboten. Kaum jemand hat etwas zu verschenken, schon gar nicht hohe Summen. Und wer tatsächlich etwas gewinnt, muss dafür keine Gebühren bezahlen!

Weitere Informationen erhalten Sie unter anderem hier: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/184-IB-Abzocke-falsche-Gewinnversprechen.pdf

