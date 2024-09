Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Kleingartenanlage randaliert

Sondershausen (ots)

Unbekannte Täter randalierten am Freitag, den 30.08.2024, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr, in der Kleingartenanlage "Bebratal" in Sondershausen. Hierbei wurden von drei Kleingärten insgesamt vier Holzzaunsfelder und zwei Betonpfeiler beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 500,- EUR. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser unter der Tel.Nr.: 0361/574365023 zu melden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell