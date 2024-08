POL-WHV: Verkehrsunfall

Varel (ots) - Am 31.07.2024, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr, wurde in Varel in der Langen Straße, die Beifahrerseite eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, 044519230, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 Außerhalb der Geschäftszeit der ...

