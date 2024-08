POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Zetel (ots) - Am 31.07.2024, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:54 Uhr, kam es in der Stettiner Straße zu einem versuchten Einbruch in einen am dortigen Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Seitenscheibe des Pkw wurde eingeschlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Wer in dem genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451-9230, in ...

