Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rundballenpresse geriet in Brand auf B 260 - zweistündige Vollsperrung

Fachbach (ots)

Am 29.06.2024, gg. 20:10 Uhr, befuhr ein Traktor mit einer Rundballenpresse die B 260 aus Rtg. Lahnstein kommend in Fahrtrichtung Bad Ems. Zwischen Fachbach-Oberau und Fachbach bemerkte der Traktorfahrer ein alarmierendes Geräusch und stoppte unverzüglich in seiner Fahrspur. Nachdem der Fahrer Flammen an der Heupresse feststellte, koppelte er geistesgegenwärtig den Anhänger ab, entfernte den Traktor und setzte einen Notruf ab. Der Brand konnte durch die alarmierten Feuerwehreinheiten Bad Ems, Fachbach und Singhofen zügig gelöscht werden. Aufgrund der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die B 260 für zwei Stunden vollgesperrt werden. Es wird als Ursache ein technischer Defekt an der Presse angenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell