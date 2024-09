Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Gefahrstoffaustritt in Logistikbetrieb - Feuerwehr verschließt Leckage und nimmt auslaufenden Gefahrstoff auf

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 5. September 2024, 20.05 Uhr, Kappeler Straße, Benrath

Gegen 20 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehr einen Gefahrstoffaustritt auf einem Firmengelände in Benrath. Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf stoppten den weiteren Austritt und nahmen bereits ausgelaufenen Gefahrstoff auf. Ein Mitarbeiter verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Am Donnerstagabend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Gefahrstoffaustritt auf dem Gelände eines Logistikunternehmens an der Kappeler Straße in Benrath. Sofort alarmierte die Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte der Düsseldorfer Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, stellten diese eine Leckage an einem Gefahrgutbehälter fest, welcher bei Verladearbeiten beschädigt worden war. Mit speziellen Chemikalienschutzanzügen gingen die Einsatzkräfte in den Bereich vor und konnten die Leckage abdichten und einen weiteren Austritt verhindern. Anschließend wurde der bereits ausgelaufene Gefahrstoff durch die Feuerwehr aufgenommen. Hierzu erfolgte eine enge Abstimmung zwischen dem Einsatzleiter der Feuerwehr und dem städtischen Umweltamt.

Bei den Arbeiten verletzte sich ein Mitarbeiter des Logistikbetriebes leicht und wurde zunächst durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf versorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert.

Die letzten der 70 rund Einsatzkräfte, unter ihnen zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwa drei Stunden zu ihren Standorten zurück.

