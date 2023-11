Polizei Münster

POL-MS: 76-jährige Münsteranerin vermisst - Wer hat Ursula H. gesehen?

Münster (ots)

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach einer vermissten Münsteranerin.

Die 76-jährige Ursula H. verließ Donnerstagabend (2.11.) vermutlich gegen 23 Uhr zu Fuß die Seniorenresidenz am Pottkamp und kehrte seitdem nicht dorthin zurück. Die Münsteranerin ist an Demenz und Epilepsie erkrankt, findet wahrscheinlich nicht alleine zurück und wird ihren Namen nicht nennen können. Für die Suche nach der Vermissten setzte die Polizei in der Nacht einen Hubschrauber und einen Mantrailer ein. Dennoch blieb die Fahndung bislang erfolglos. Anlaufadressen sind nicht bekannt.

Ursula H. ist etwa 1,70 Meter groß, wiegt circa 60 Kilogramm, hat graues kurzes Haar und trägt eine große lilafarbene Brille. Sie ist gut zu Fuß und auf Medikamente angewiesen. Hinweise auf die Kleidung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell