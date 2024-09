Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr löscht Brand im Aufzug, drei leicht Verletzte

Düsseldorf (ots)

Freitag, 6. September 2024, 0.05 Uhr, Stettiner Straße, Garath

Um kurz nach Mitternacht erreichte die Feuerwehr die Meldung über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Garath. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Bereich des Aufzuges schnell unter Kontrolle bringen, drei Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen null Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldeten Anrufer der Feuerwehr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Stettiner Straße in Garath. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später eintrafen, war der Treppenraum bereits verraucht. Sofort entsandte der Einsatzleiter mehrere Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude. Die vorgehenden Löschtrupps konnten das Feuer im Bereich des Aufzuges ausfindig machen und ablöschen. So konnte der Einsatzleiter etwa 45 Minuten später "Feuer aus" an die Leitstelle der Feuerwehr melden. Umliegende Bereiche wurden auf eine Brandausbreitung kontrolliert und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden.

Drei Bewohner wurden durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt medizinisch erstversorgt und vorsorglich zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert. Die Stadtwerke mussten im Bereich des Aufzuges vorerst den Strom abstellen.

Die letzten der rund 50 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach eineinhalb Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

