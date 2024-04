Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Radfahrer kollidiert mit Pkw - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 16. April 2024, 18:55 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern am frühen Abend ein Radfahrer in Friedrichstadt, als er mit seinem E-Bike in das Heck eines Pkw geprallt war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 26-jährige Mann aus Essen mit seinem E-Bike auf der Corneliusstraße in Richtung Erasmusstraße unterwegs. Als vor ihm kurz vor der Kreuzung Corneliusstraße/Fürstenwall eine 33-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Mercedes verkehrsbedingt abbremste, bemerkte der Radfahrer dies offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Der 26-Jährige schlug auf die Heckscheibe auf und fiel dann auf die Straße. Dabei verletzte er sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

