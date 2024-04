Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Versuchter Raub am S-Bahnhof - Mann mit Waffe bedroht - schwer verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 11. April 2024, 20:00 Uhr

Am Donnerstagabend wurde ein 21-jähriger Düsseldorfer am S-Bahnhof Eller-Süd bei einem Raubversuch verletzt. Der Täter hatte unter Vorhalt einer Waffe versucht, an die Schuhe und Jacke seines Opfers zu gelangen.

"Gib mir Deine Jacke und Deine Schuhe oder ich schieße!" Mit diesen Worten soll ein Unbekannter am Abend an sein Opfer herangetreten sein. Als der 21-Jährige die Herausgabe verneinte, zog der Tatverdächtige eine Waffe - möglicherweise eine Gaspistole - aus seiner Tasche und hielt sie dem jungen Mann vor das Gesicht. Unmittelbar drückte der Unbekannte ab und flüchtete. Der 21-jährige Mann wurde schwer verletzt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20 bis 24 Jahre alt, ca. 180 cm groß, blonde Haare, blonder Bart. Er trug eine helle Kappe und einen Adidas-Trainingsanzug. Der Tatverdächtige sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0211 870 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell