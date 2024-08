Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in Gewerbebetrieb - Feuerwehr löscht brennendes Dach, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 27. August 2024, 21.16 Uhr, Schiessstraße, Heerdt

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einer Feuermeldung in einem Gewerbebetrieb in den Stadtteil Heerdt gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer im Dachbereich des Gebäudes fest. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Gegen Viertel nach neun am Dienstagabend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in einem Gewerbebetrieb an der Schiessstraße in Heerdt. Umgehend entsandte der Disponent zahlreiche Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stellten diese ein Feuer auf dem Dach einer Lagerhalle fest. Über zwei Drehleitern konnte das Feuer zügig gelöscht werden, sodass der Einsatzleiter bereits 30 Minuten später "Feuer aus" an die Leitstelle der Feuerwehr melden konnte. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das Dach auf weitere Glutnester. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr waren auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt.

Nach rund zwei Stunden kehrten die letzten der rund 50 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

