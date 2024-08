Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussmeldung: Feuer und Rauch in einem Mehrfamilienhaus, Feuerwehr versorgt über 60 Anwohner

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 1. August 2024, 20.21 Uhr, Potsdamer Straße, Hassels

Am Donnerstagabend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Potsdamer Straße. Vor Ort löschten die Einsatzkräfte das Feuer, kontrollierten die Wohnungen auf eine Rauchausbreitung und betreuten die Bewohner. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen der Brandursache übernommen.

Um 20.21 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf ein, der an der Potsdamer Straße ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus meldete. Ebenfalls berichtete der Anrufer, dass der Treppenraum verraucht sei und auf den Balkonen mehrere Menschen stehen würden. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein Feuer im Bereich des Kellers bestätigt und eine Menschenrettung eingeleitet. Nach etwa 90 Minuten hatten die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht. An die Löscharbeiten schlossen sich umfangreiche Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen an. So mussten die Einsatzkräfte weitere Wohnungen sowie das Nachbargebäude auf eine Ausbreitung von giftigem Rauch kontrollieren. Die Stadtwerke Düsseldorf stellten den Strom in den betroffenen Bereichen ab.

Währenddessen untersuchten die Rettungskräfte 61 Personen, wovon drei mit leichten Kreislaufproblemen in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Die übrigen Bewohner kehrten in ihre Wohnungen zurück.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr.

Nach etwa vier Stunden kehrten die letzten Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell