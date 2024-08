Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennender Pkw im Werstener Tunnel - Feuerwehr löschte Flammen, zwei leicht Verletzte

Düsseldorf (ots)

Samstag, 3. August 2024, 23.13 Uhr, Autobahn 46, Fahrtrichtung Neuss

Die Feuerwehr Düsseldorf löschte am späten Samstagabend einen brennenden Pkw im Werstener Tunnel der Autobahn 46 und transportierte die beiden Fahrzeuginsassen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Samstagabend gegen 23 Uhr brannte im Werstener Tunnel der Autobahn 46 ein Pkw. Bereits nach wenigen Minuten trafen die ersten Einsatzkräfte am Autobahntunnel ein und erkannten schwarzen Rauch, der aus dem Tunnelportal am Ende des Tunneles in Fahrtrichtung Neuss quoll. Umgehend kontrollierten die Rettungskräfte die Tunnelröhren in beide Fahrtrichtungen inklusive der einzelnen Querverbindungen, umso schnellstmögliche den brennenden Pkw ausfindig zumachen. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich eigenständig aus dem Pkw retten und verließen den Autobahntunnel in Fahrtrichtung Neuss. Dort wurden sie umgehend von Notfallsanitätern und einem Notarzt medizinisch betreut und anschließend für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zeitgleich dazu erreichten die Feuerwehrleute den brennenden Pkw im Tunnel und begannen mit den Löscharbeiten, die bereits kurze Zeit später abgeschlossen waren. Parallel dazu kontrollierten weitere Einsatzkräfte unter Atemschutz die noch stark verrauchte Tunnelröhre auf weitere Fahrzeuge und Menschen. Hier konnten die Feuerwehrleute schnell Entwarnung gegeben. Nachdem die tunneleigene Lüftungsanlage den Autobahntunnel vom Brandrauch befreit hatte, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Autobahn GmbH.

Die letzten der rund 50 Einsatzkräfte kehrte nach rund zwei Stunden zu ihren Wachen zurück. Für die Einsatzdauer war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell