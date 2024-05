Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verletzte Motorradfahrerin nach Vorfahrtsmissachtung durch PKW

Speyer (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:05 Uhr befuhr ein 67-jähriger PKW-Fahrer die Zufahrtsstraße des Hotels und Caravanparks des Technikmuseums in Richtung der Geibstraße. Der 67-Jährige hatte auf der Zufahrtsstraße "Am Technikmuseum" beim Abbiegen in die Geibstraße aufgrund der Beschilderung Vorfahrt zu gewähren. Gleichwohl bog er nach links auf die Geibstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 39-jährigen Motorradfahrerin, welche die Geibstraße in Richtung des Rheins befuhr. Der PKW kollidierte mit der rechten Motorradseite, wodurch das Motorrad auf die linke Seite fiel und die 39-Jährige zu Fall kam. Sie zog sich hierbei Verletzungen im Halsbereich zu. Der Rettungsdienst verbrachte sie in eine Unfallklinik. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 2.200 Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 67-Jährigen ein.

