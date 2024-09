POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Hannover sucht mit Haftbefehl nach Joshua D.

Hannover (ots) - Der vermisste Senior aus Aligse ist wohlbehalten angetroffen worden. Eine Anwohnerin in Aligse meldete am Sonntag, 15.09.2024, gegen 13:37 Uhr, dass der Mann bei ihr sei. Er ist unverletzt und wird nun in sein Seniorenzentrum zurückgebracht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Die ursprüngliche Meldung musste aus ...

