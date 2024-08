Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Kollision zwischen Motorrad und Bus - Motorradfahrer verstirbt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 11.08.2024, gegen 09:15 Uhr, ist auf der L 149 in Bernau-Poche ein Motorradfahrer nach der Kollision mit einem Bus verstorben. Der 28-jährige dürfte in einem Kurvenbereich nach links geraten sein und war mit dem entgegenkommenden Bus zusammengestoßen. Der 64 Jahre alte Busfahrer und die 20 Fahrgäste blieben unversehrt und wurden vom Roten Kreuz betreut. Am Motorrad und am Bus entstand ein Sachschaden von je 10000 Euro. Die Landstraße war bis in die Mittagsstunden gesperrt. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizei war das Rote Kreuz, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr im Einsatz.

