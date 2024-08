Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradunfall mit Schwerverletztem

Otzbach (ots)

Am 10.08. gegen 12:55 Uhr kam es auf der L1026 auf Höhe des Abzweigs Otzbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Lkw. Der Lkw befuhr hierbei die L1026 in Richtung Dermbach und wollte nach links in die Ortslage Otzbach einbiegen. Hinter dem Lkw befand sich eine Kolonne aus ca. 10 Motorrädern. Der letzte Motorradfahrer aus der Kolonne setzte dann zum Überholen an und fuhr an den anderen Motorrädern vorbei. Hierbei übersah er jedoch den abbiegenden Lkw und kollidierte mit dessen Fahrerseite. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzte, sein 11-jähriger Sozius erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde mittels Hubschrauber in das Klinikum Fulda geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

