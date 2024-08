LPI-SHL: Fahrrad aus Keller gestohlen

Bad Liebenstein (ots) - Am 09.08. gegen 18:50 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die L1027 aus Richtung Bad Liebenstein. Als er in die Altensteiner Straße in Richtung Schweina abbiegen wollte, übersieht er eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkws, wobei die entgegenkommende Fahrerin leicht am Arm verletzt wird. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr