Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: diverse Anzeigen und eine Überraschung im Nachgang

Hildburghausen (ots)

Am Freitagabend (09.08.2024) wurde eine 27 jährige Frau mit ihrem Pkw Ford durch Beamte im Bereich Hildburghausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Betroffene nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin führte ein durchgeführter Drogentest zu einem positiven Ergebnis. Im Zuge der Durchsuchung des Fahrzeuges und der Handtasche wurde ein kleine Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Die Frau wurde ins Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Als die Beamten sich in der Wohnung der Frau umschauten, ob sie weitere Betäubungsmittel auffinden können, fanden die Beamten eine polizeibekannte Person, welche mittels Haftbefehl gesucht wurde. Der 28 Jährige wurde festgenommen und letztendlich in einer JVA untergebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell