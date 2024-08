Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gewässerverunreinigung

Simmershausen/Landesgrenze zu Bayern (ots)

Am Freitagnachmittag den 09.08.2024 wurde durch Beamte der Polizei Bad Königshofen eine Gewässerverunreinigung der Milz im Bereich Höcheim festgestellt. Hierzu wurde die Wasserschutzpolizei Schweinfurt und ein Flussmeister des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen hinzugezogen um die Ursache zu ermitteln. Diese lag jedoch nicht auf bayerischem Gebiet, sondern wurde letztendlich an einer Biogasanlage in Simmershausen ausgemacht. Aus dieser Anlage gelangte Gülle in einen Graben und letztendlich in die angrenzende Milz. Hierbei starben im weiteren Verlauf der Milz etliche Fische. Die genau ausgetretene Menge an Gülle, konnte nicht final eruriert werden. Der Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen entnahm Wasserproben auf Amtshilfeersuchen der PI Hildburghausen, da das zuständige Landratsamt Hildburghausen (Untere Wasserbehörde) nicht erreichbar war. Der entstandene Schaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Um die Gefahr zu beseitigen wurde der Graben ausgehoben, ein zusätzlicher Damm angelegt und ein Ausgleichsbecken geschaffen.

