Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaufenster angegriffen

Vacha (ots)

Vermutlich zwei bislang unbekannte männliche Täter beschädigten am Freitag (09.08.2024) zwischen 01:39 Uhr und 01:41 Uhr die Schaufensterscheibe eines Schmuckladens am Markt in Vacha. Durch den Krach, war eine Anwohnerin aufmerksam geworden, welche die Polizei verständigte. Die Täter entnahmen aus dem Schaufenster Ausstellungstücke wie Ringe und Ohrstecker und flüchteten anschließend zunächst zu Fuß in Richtung Kirche. Kurze Zeit später fuhr ein Auto los. Ob sich die Täter im Inneren des Wagens befanden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0205051/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

