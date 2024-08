Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiver Drogenvortest

Meiningen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am Freitag (09.08.2024) gegen 0:15 Uhr einen 21-jährigen Autofahrer in der Henneberger Straße in Meiningen. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der Pkw musste erst mal stehen bleiben und den 21-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

