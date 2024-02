LPI-J: Sprayer erwischt

Weimar (ots) - Am Dienstagabend wurde in der Gläserstraße ein Pkw VW durch eine oder mehrere unbekannte Personen beschädigt. Mit silberner Sprühfarbe wurden beide Außenspiegel des Autos großflächig besprüht. Der Lack ließ sich nicht wieder entfernen, so dass in Summe ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

