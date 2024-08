Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falsch abgestelltes Auto sorgt für Auseinandersetzung - Bedrohung mit Säbel und Wagenheber

Bremerhaven (ots)

Diverse Strafanzeigen hat die Bremerhavener Polizei nach einem Einsatz am Freitag, 2. August, in Bremerhaven-Lehe gefertigt. Es ging um gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Auslöser der Auseinandersetzung von mehreren Personen war offenbar ein falsch geparktes Auto. Nach ersten Erkenntnissen hatten drei Männer gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pkw vor einem Mehrfamilienhaus an der Uhlandstraße gehalten, da einer der Insassen kurzzeitig etwas in dem Haus zu erledigen hatte. Andere Bewohner des Hauses beschwerten sich daraufhin bei den verbliebenen Männern im Pkw, dass durch ihr Fahrzeug der Verkehr behindert werde. Hieraus ergab sich ein Streitgespräch, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Ein weiterer Mieter kam aus dem Haus und unterstützte seinen Nachbarn. Als einer der Pkw-Insassen einen Wagenheber in die Hand genommen habe, seien die Bewohner des Hauses zunächst ins Gebäude geflüchtet. Einer der Beteiligten sei daraufhin in seine Wohnung gegangen und mit einem Säbel zurückgekehrt. Hiermit zerkratzte er zunächst die Motorhaube des Autos und bedrohte danach die Männer aus dem Pkw. Die Polizeibeamten beruhigten die Situation und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Bei der Sachverhaltsaufnahme beschuldigten sich beide Parteien gegenseitig, mit der Schlägerei begonnen zu haben. Die beteiligten Personen wurden nur leicht verletzt und lehnten eine medizinische Versorgung ab.

