POL-PPWP: Trunkenheitsfahrten

Am Samstag, den 04.05.2024 gegen 02:22 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann in der Gerhart-Hauptmann-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter gefahren war. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,66 Promille festgestellt. Am selben Tag gegen 03:34 Uhr wurde eine 41-jährige Frau in der Mannheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem sie zuvor mit einem PKW gefahren war. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,96 Promille festgestellt. Gegen beide Personen wurde je ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Mehr Glück hatten zwei 19-jährige Heranwachsende. Vor Fahrtantritt konnten diese je einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden Alkoholisierungen von 0,28 und 1,80 Promille festgestellt und der Fahrtantritt rechtzeitig untersagt.|wey

