Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuberischer Diebstahl

Kaiserslautern (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Freitagabend mehrere Artikel in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße. Nach Verlassen des Kassenbereiches wurde er durch einen Ladendetektiv angesprochen. Der Täter schubste hieraufhin den Ladendetektiv zur Seite und flüchtete aus dem Markt. Hierbei verlor er jedoch ein Mobiltelefon, welches einbehalten und der Polizei übergeben wurde. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell