POL-PPWP: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kaiserslautern (ots) - Besonders bunt trieb es ein 51-Jähriger am frühen Donnerstagabend in der Innenstadt. Den Anfang machte er an einem Einkaufszentrum am Fackelrondell. Nach bisherigen Ermittlungen griff er dort einen Mann mit einem abgebrochenen Teil eines Tretrollers an. Der Angegriffene versetzte dem Mann einen Stoß, wodurch er über eine Bank fiel und sich ...

mehr