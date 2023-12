Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verstoß gegen das Waffengesetz

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montagmittag in der Feuerbachstraße einen 31-Jährigen, der bereits etliche Eigentumsdelikte begangen und mehrfach gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. Bei der Durchsuchung konnte ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Mann droht eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Zudem führte er bei der Polizeikontrolle ein hochwertiges Fahrrad mit sich, bei welchem die Rahmennummer teilweise unkenntlich gemacht wurde. Der 31-Jährige hatte allerdings ein Schreiben der Staatsanwaltschaft bei sich, welchem zufolge das Fahrrad bereits wegen Diebstahlverdachts sichergestellt und mangels Nachweisbarkeit wieder ausgehändigt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell