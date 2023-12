Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Transporterfahrer wollte am Dienstagmittag auf der Straße "Auf dem Immel" in Richtung Kaiserslautern abbiegen. Ein PKW-Fahrer war auf der Landstraße unterwegs, als es krachte. Die Polizei wirft dem Transporterfahrer vor, die Vorfahrt des BMW missachtet zu haben. Durch den Aufprall wurden die PKW-Insassen leicht verletzt. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell