Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Streufdorf (ots)

Am Abend des 10.08.2024 ereignete sich in Streufdorf, Roßfelder Straße ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhren vier Mopeds die Roßfelder Straße in Richtung Ortsmitte. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam ein Kradfahrer zuweit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Hierbei stürzte der Fahrer und sein Sozius. Durch den Sturz wurden beide leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sowohl am Moped als auch am Pkw entstand Sachschaden.

