POL-OS: Osnabrück/Lotte: Nach Freiheitsberaubung - Polizei schaltet Hinweisportal

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Natruper Straße zu einer Freiheitsberaubung, bei der Unbekannte einen Mann in einen Lieferwagen zogen und flüchteten. Der Fluchtwagen konnte später im Bereich des Klärwerks in Lotte (NRW) festgestellt werden. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5711004

Die Polizei hat nun über das LKA ein Hinweisportal einrichten lassen, um Zeugen die Möglichkeit zu geben, Bilder und Daten anonym den Ermittlungen zur Verfügung zu stellen: https://nds.hinweisportal.de/entfuehrungos

