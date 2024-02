Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl Witt-Weiden

Zweibrücken (ots)

Am 31.01.24 zw. 11:00 Uhr und 11:20 Uhr hielt sich eine 74-jährige Dame im Bekleidungsgeschäft Witt-Weiden, Hauptstraße 17 in 66482 Zweibrücken auf. Ihre Umhängetasche trug sie während des Aufenthaltes um ihre linke Schulter. In dieser befand sich ihre schwarze Geldbörse mit folgendem Inhalt: 4 Giro-Karten; 64 Euro Bargeld und div. pers. Unterlagen. Während sie sich an einem Kleiderständer umschaute, stand eine unbekannte Dame links neben ihr und eine weitere hinter der Geschädigten. Die Dame hinter ihr hob dann einen Kleiderbügel links neben der Gs. hoch, worauf diese zwangsläufig einen Blick werfen musste. Vermutlich in diesem Moment wurde die Geldbörse aus der Tasche entwendet. Als die Geschädigte kurze Zeit später an der Kasse zahlen sollte, bemerkte sei den Verlust. Der Gesamtschaden beträgt ca. 184 Euro. Eine Beschreibung der beiden Damen konnte die Geschädigte nicht abgeben.|pizw

