Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.10.24

Sigmaringen/Hettingen - Landkreis Sigmaringen (ots)

Zwei Tatverdächtige nach Diebstählen aus Pkw in Untersuchungshaft

Nachdem sie im Verdacht stehen, im Zeitraum zwischen dem 25. und dem 27.09.24 in Hettingen und Sigmaringen in mehreren Fällen Gegenstände aus diversen Fahrzeugen entwendet zu haben, sitzen zwei 24 und 30 Jahre alte Tatverdächtige zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Dem Älteren werden insgesamt fünf Diebstähle aus Pkw sowie ein Diebstahlsversuch zur Last gelegt, bei denen er unter anderem Bargeld, eine Sporttasche, ein Mobiltelefon, einen Rucksack samt Inhalt sowie eine hochwertige Sonnenbrille gestohlen haben soll. Dem Jüngeren, der mit dem 30-Jährigen teils gemeinschaftlich auf Diebestour war, werden insgesamt drei Diebstähle vorgeworfen, davon zusätzlich zum Diebstahl der Sporttasche und von Bargeld auch der Diebstahl einer Sportjacke sowie einer Sonnenbrille. Nach intensiven Ermittlungen der beim Polizeirevier Sigmaringen eingerichteten Ermittlungsgruppe (EG) "Asyl" wurden in der vergangenen Woche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen zwei Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen vom zuständigen Amtsgericht erlassen. Während der 24-jährige Marokkaner am 03.10.24 von Einsatzkräften der EG "Asyl" in der LEA Sigmaringen vorläufig festgenommen werden konnte, wurde bei dem 30-jährigen, ebenfalls marokkanischen Tatverdächtigen im Rahmen einer Personenkontrolle am 05.10.24 durch eine Polizeistreife in der Stuttgarter Innenstadt die gegen ihn bestehende Fahndungsausschreibung festgestellt und er daraufhin dort vorläufig festgenommen. Beide Beschuldigte befinden sich seither in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Gegen sie wird derzeit noch wegen rund zwei Dutzend weiterer Diebstahlsdelikte, ebenfalls vorwiegend aus Pkw, ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell