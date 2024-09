POL-HAM: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Mercedes schwerverletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Auf einem Parkplatz in der Ludwigstraße ist ein unbekannter Verursacher zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr am Mittwoch, 11. September, mit einem schwarzen BMW kollidiert. Dadurch entstand ein Sachschaden an der Fahrerseite in Höhe von schätzungsweise rund 2.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Verursacher und dem Unfall nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

