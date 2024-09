POL-WE: + Friedberger Polizei bietet letzte Fahrradcodierung des Jahres an +

Friedberg (ots) - Altenstadt: Einbruch in Einfamilienhaus Zwischen 21:15 Uhr und 21:20 Uhr drangen Einbrecher am Montagabend (02.09.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Waldsiedlung ein. Zunächst versuchten die Täter die Hauseingangstür des Anwesens im Tannenweg aufzubrechen. Nachdem dies misslang, ...

