POL-WE: + Hausbewohnerin überrascht Einbrecher + Serie von Sachbeschädigungen + Bargeld aus Wohnhaus gestohlen + Einbruch in Erdgeschosswohnung + Unfallfahrerin alkoholisiert + Schwer verletzter Radfahrer +

Bad Vilbel: Hausbewohnerin überrascht Einbrecher

Gegen 21:20 Uhr vernahm am Samstagabend (31.08.2024) eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Moosdorf-Straße in Bad Vilbel Geräusche aus ihrem Schlafzimmer im ersten Obergeschoss. Als die Frau das Schlafzimmer betrat, traf sie auf einen Mann, der das Schlafzimmer durchsuchte. Beim Erblicken der Bewohnerin flüchtete er durch das Schlafzimmerfenster und über das Dach eines Wintergartens. Auf gleichem Wege war der Einbrecher zuvor vermutlich auch eingestiegen. Der Täter wird als circa 180 cm - 185 cm groß, schmal, mit dunklerem Teint, Kinnbart, dunkler Oberbekleidung und einer beige-weißen Basecap beschrieben. Zeugen, die den Einbrecher beobachteten oder Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Niddatal: Serie von Sachbeschädigungen - Tatverdächtiger festgenommen

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen kam es am vergangenen Wochenende in mehreren Ortsteilen der Gemeinde Niddatal. Dabei wurden vorrangig Türschlösser, unter anderem bei Kirchen in Bönstadt und Ilbenstadt sowie bei den Feuerwehrhäusern in Assenheim und Ilbenstadt, beschädigt. Die betroffenen Türen ließen sich dadurch teilweise auf ordnungsgemäßem Wege nicht mehr öffnen. Auf Grund von Zeugenhinweisen und Videoaufzeichnungen lag eine Täterbeschreibung vor. Weitere Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagnachmittag (01.09.2024) eine verdächtige Person im Bereich der Kompostierungsanlage in Ilbenstadt. Eine Streife nahm daraufhin vor Ort einen 51-jährigen Tatverdächtigen fest, auf den die Beschreibung zutraf. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten zudem Beweismittel. Der 51-jährige Mann aus Niddatal verblieb über Nacht im Gewahrsam der Friedberger Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er am Montagvormittag entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen wegen diverser Sachbeschädigungen dauern an.

Butzbach: Renault besprüht

Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr besprühte am Mittwoch (28.08.2024) ein Unbekannter einen silberfarbenen Renault Kangoo mit Farbe. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt in der Ringstraße in Butzbach/Ostheim abgestellt. Außerdem versprühte der Täter den Inhalt eines dort abgestellten Feuerlöschers. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Bad Vilbel: Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Durch eine vermutlich offenstehende Terrassentür betrat ein Dieb am Freitag (30.08.2024) zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße in Bad Vilbel. Aus dem Schlafzimmer ließ der Dieb eine noch nicht genau bekannte Summe Bargeld mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Vilbel telefonisch unter 06101 54600 zu melden.

Gedern: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Im Zeitraum zwischen Samstag (31.08.2024), 18:30 Uhr und Sonntag (01.09.2024), 06:45 Uhr beschädigte ein Einbrecher ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Berg" in Gedern/Ober-Seemen. Der Täter stieg in die Wohnung ein und erbeutete dort unter anderem Bargeld und eine Spielkonsole. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum wahrgenommen haben, werden gebeten sich an die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 zu wenden.

Bad Vilbel: Opel zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am vergangenen Wochenende in Bad Vilbel die Beifahrerseite eines schwarzen Opel Mokka. Der Pkw parkte in der Zeit zwischen Freitag (30.08.2024), 18:00 Uhr und Sonntag (01.09.2024), 09:00 Uhr auf der Straße im Ulmenweg in Höhe der Hausnummer 15. Zeugenhinweise nimmt die Bad Vilbeler Polizei unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Wölfersheim: Unfallfahrerin alkoholisiert

Auf der L3354, von Wohnbach kommend in Fahrtrichtung Wölfersheim, geriet am Samstagmorgen (31.08.2024) eine 20-jährige Friedbergerin mit ihrem Ford Fiesta nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholvortest im Rahmen der Unfallaufnahme ergab bei der 20-Jährigen einen Wert von 0,74 Promille. Auf sie kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Rockenberg: Motorradfahrer leicht verletzt

Am Samstagnachmittag (31.08.2024) befuhr ein 24-jähriger Münzenberger mit seinem Motorrad die L3135 von Rockenberg kommend in Fahrtrichtung Münzenberg. Der Motorradfahrer kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 8.000 EUR.

Butzbach: Schwer verletzter Radfahrer bei Unfall mit Pkw

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer kam es am Sonntagabend (01.09.2024) gegen 18:30 Uhr auf der L3056 bei Butzbach. Der 63-jährige Butzbacher war mit seinem Fahrrad auf der Landstraße zwischen Hoch-Weisel und der Butzbacher Kernstadt unterwegs. Ein 18-jähriger Toyota-Fahrer, der aus Richtung Hausen-Oes auf der L3053 kommend auf die L3056 einbiegen wollte, übersah nach ersten Erkenntnissen den Fahrradfahrer, als dieser auf die L3053 in Richtung Hausen-Oes abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer. Ein Rettungswagen brachte den 63-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

