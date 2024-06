Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin durch Ex-Freund verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Als eine 36-Jährige am Mittwoch (05.06.) gegen 21.15 Uhr ihre Wohnung am Graf-von-Galen-Ring verließ, traf sie auf ihren Ex-Freund. Dieser kam unvermittelt auf sie zu, schlug ihr mehrfach gegen den Kopf und in den Bauch. Anschließend zog der 40-Jährige die Hagenerin an den Haaren auf den Boden. Ein unbekannter Mann schritt bei der Auseinandersetzung ein und hinderte den Täter daran, das Opfer weiter zu verletzen. Der Ex-Partner floh anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die 36-Jährige musste zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell