Polizei Hagen

POL-HA: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Friedensstraße kam es am Mittwoch (05.06.) gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen. Ein 15-Jähriger wurde dabei verletzt. Er gab gegenüber der Polizei an, dass er einen Streit klären wollte. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die anderen vier Jugendlichen brachten ihn dann jedoch zu Boden und traten sowie schlugen auf ihn ein. Ein Zeuge, der die Situation beobachtet hatte, ging auf die Gruppe zu, um einzuschreiten. Darauf flüchteten die Personen vom Tatort in Richtung Friedensplatz. Hierbei nutzten sie auch zwei E-Scooter. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen, wollte sich jedoch eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (arn)

