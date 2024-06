Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Wohnungseinbruch: Haustür steht plötzlich offen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwochabend (05.06.) kam es in der Eppenhauser Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 22.10 Uhr hat sich die Mieterin zusammen mit einem Zeugen in der Wohnung aufgehalten, als dieser plötzlich ein Knacken vernahm. Im Flur bemerkte er, dass die Wohnungstür offenstand. An der Tür erkannte der 23-Jährige Hebelmarken. Als der Zeuge die Tür schließen wollte, hörte er im Treppenhaus, dass eine Person nach unten ging. Ob es sich dabei um den Einbrecher handelte, der eventuell gestört wurde, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (qua)

