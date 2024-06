POL-MFR: (682) Auseinandersetzung in der Nürnberger Innenstadt mit tödlichem Ausgang - Kriminalpolizei sucht dringend zwei Zeugen

Nürnberg (ots) - In der Nürnberger Innenstadt grölte ein Mann am Dienstagabend (25.06.2024) lautstark ausländerfeindliche Parolen. Eine Polizeistreife nahm den 53-Jährigen fest, nachdem es in diesem Zusammenhang zwischen ihm und einem anderen Mann zu einer Schlägerei gekommen war. Über den Polizeinotruf ...

mehr