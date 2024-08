POL-WE: + Mann entblößt sich am Bahnhof + Wohnwagen aufgebrochen + Audi S5 gestohlen + Diesel abgezapft +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Mann entblößt sich am Bahnhof

An Gleis 1 des Bad Nauheimer Bahnhofs entblößte am Dienstag (27.08.2024) gegen 13:20 Uhr ein bislang unbekannter Mann sein Glied vor einer Zeugin. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mann wird als circa 50 - 60 Jahre alt, mit grauen, zotteligen Haaren und Brille beschrieben. Er habe eine dunkelblaue Jacke, ein grünes T-Shirt, eine beigefarbene Arbeitshose und Turnschuhe getragen. Zeugen, denen die Person ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Wohnwagen aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Sonntag (25.08.2024), 17:00 Uhr und Dienstag (27.08.2024), 15:00 Uhr brach ein Dieb zwei Wohnanhänger auf, die in der Emil-Frey-Straße in Höhe eines Autohauses abgestellt waren. Der Täter durchsuchte die Innenräume der Fahrzeuge und ließ mehrere Elektrogeräte und Campingzubehör mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Altenstadt: Audi S5 gestohlen

Auf einen grünen Audi S5 Sportback hatten es Autodiebe in der Bornfeldstraße im Altenstädter Ortsteil Oberau abgesehen. Im Zeitraum von Dienstag (27.08.2024), 22:00 Uhr bis Mittwoch (28.08.2024), 06:30 Uhr überwanden die Diebe die Wegfahrsicherung des Fahrzeugs, das in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Am gestohlenen Audi befanden sich die Kennzeichen FB-LS 40. Die Kriminalpolizei Friedberg ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Audis machen können, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Niddatal: Diesel abgezapft

Unbekannte öffneten in der Zeit zwischen Dienstag (27.08.2024), 17:00 Uhr und Mittwoch (28.08.2024), 06:50 Uhr den Tank eines Baggers, der auf einer Baustelle in der Assenheimer Straße in Niddatal/Bönstadt abgestellt war. Aus dem Tank zapften sie 120 Liter Diesel ab. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

