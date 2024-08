Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Reifen zerstochen + Schranke beschädigt +

Friedberg (ots)

Butzbach: Reifen zerstochen

In der Zeit von Sonntag (25.08.2024), 20:30 Uhr bis Montag (26.08.2024), 08:20 Uhr zerstach ein Unbekannter zwei Reifen eines silberfarbenen Mazda. Der Pkw parkte im Butzbacher Stadtteil Münster auf der Lochmühlenstraße in Höhe der Hausnummer 45. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Bad Nauheim: Schranke beschädigt

Die Schranke der Solgrabenschule in der Straße "Am Solgraben" in Bad Nauheim beschädigten Unbekannte im Zeitraum von Freitag (23.08.2024), 13:30 Uhr bis Samstag (24.08.2024), 13:00 Uhr. Dabei verursachten sie einen Schaden von 1.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Friedberg in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell