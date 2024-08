Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Punto in Ober-Mörlen verschwunden + Seat-Scheibe in Bleichenbach eingeschlagen + Frontalzusammenstoß fordert auf der B 275 zwei Schwerverletzte +

Friedberg (ots)

Ober-Mörlen: Punto geklaut -

Am Donnerstagnachmittag ließen Diebe einen im Anne-Frank-Weg geparkten Fiat mitgehen. Der blaue Punto mit den Kennzeichen FB - K 1344 stand zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr in einer Hofeinfahrt. Am Heck ist ein auffälliger Aufkleber "Ich bremse auch für Englischreiter" angebracht. Zeugen, die Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Fiats machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 bei der Polizeistation in Butzbach zu melden.

Ortenberg-Bleichenbach: Scheibe eingeschlagen -

Auf Wertsachen aus einem grauen Seat hatte es ein Dieb in der Straße "Im Schafgarten" abgesehen. Er schlug eine Scheibe auf der Beifahrerseite des Leon ein, gelangte jedoch offensichtlich nicht ins Innere. Eine neue Scheibe wird etwa 250 Euro kosten. Der Besitzer entdeckte den Schaden am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr. Wann genau der Dieb die Scheibe einschlug, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Florstadt - B 275: Frontalcrash fordert zwei Schwerverletzte -

Gestern am späten Nachmittag prallten auf der Bundesstraße 275 zwei Pkw frontal zusammen. Gegen 17.10 Uhr kam der Fahrer eines Jaguars aus bisher nicht bekannten Gründen zwischen Staden und Ober-Florstadt auf die Gegenfahrbahn. Die 52-jährige Fahrerin eines Mitsubishi konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Wagen des 68-Jährigen zusammen. Der in Florstadt lebende Unfallfahrer trug schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die in Altenstadt lebende Mitsubishifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber landete und flog sie in eine Frankfurter Klinik. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin beauftragte einen Unfallsachverständigen zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs. Zudem wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Die Bundesstraße war bis etwa 21.00 Uhr voll gesperrt. Beide Pkw haben nur noch Schrottwert und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

