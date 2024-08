Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Mit "Ende gut - alles gut!" kann man die aufregenden Stunden einer Familie beschreiben, denen Friedberger Polizisten in einer Notlage zu Hilfe kamen. Die fünfköpfige Familie wollte am Sonntagabend mit einem Zug vom Frankfurter Hauptbahnhof in Richtung Marburg fahren. Der 10-jährige Janek stieg als erster ein und bevor die Familie ebenfalls zusteigen konnte, schlossen sich die Türen der Bahn und sie fuhr in Richtung Marburg ab. Sofort informierten die Eltern die Friedberger Polizei, um ihren Filius am Bahnhof in Empfang nehmen zu lassen. Glücklicherweise, so berichtete Janek später, hatte sich ein Mann im Zug seiner angenommen und ihn bereits beruhigt. Die Schutzleute nahmen Janik am Friedberger Bahnhof in Empfang und informierten die Eltern. Mit dem Funkwagen brachten sie den 10-Jährigen zur Dienststelle. Bis zum Eintreffen der Eltern und Geschwister führten Polizisten den völlig begeisterten Jungen durch die Dienststelle und zeigten ihm unter anderem die Zellen im Polizeigewahrsam. Außerdem stellten die Polizisten ihrem neuen Kollegen Janek einen Dienstausweis aus. Wenig später waren Eltern und Geschwister wieder glücklich mit dem jungen Schutzmann vereint.

Altenstadt-Oberau: Vereinsheim durchwühlt -

Das Vereinsheim der Sportfreunde Oberau rückte in den Fokus unbekannter Einbrecher. Mit verschiedensten Spirituosen suchten die Diebe letztlich das Weite. Am gestrigen Dienstag (20.08.2024), gegen 16.30 Uhr entdeckte ein Vereinsmitglied den Einbruch. Die Täter hatten sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Sportheim verschaffte und im Inneren nach Wertsachen gesucht. Angaben zu den Aufbruchschäden können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter am Vereinsheim beobachteten oder die sonst Angaben zu den Einbrechern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 an die Polizeistation in Büdingen zu wenden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell