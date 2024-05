THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Hochwasser im Saarland: THW Bayern entsendet Einsatzkräfte ins Katastrophengebiet.

München (ots)

Der Fachzug Wasserschaden/Pumpen des THW Bayern wird in diesen Stunden ins Saarland entsandt. Rund 50 THW Einsatzkräfte, die auf Hochwasserkatastrophen spezialisiert, sind rücken noch heute gemeinsam ins Katastrophengebiet aus.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des THW kommen aus sechs Ortsverbänden: Alzenau, Lohr, Obernburg, Ochsenfurt, Simbach am Inn und Marktheidenfeld. Sie fahren mit drei Fachgruppen Wasserschaden / Pumpen, einer Fachgruppe Elektroversorgung und einem Zugtrupp ins Saarland.

Die Spezialeinheiten Wasserschaden / Pumpen haben Großleistungspumpen dabei. Insgesamt kommen sie auf eine Pumpleistung von 25.000 Liter in der Minute. Damit die Pumpen im Katastrophengebiet auch funktionieren wird die Stromversorgung durch die Fachgruppe Elektroversorgung sichergestellt. Dazu wird eine Netzersatzanlage mit 175 kVA Leistung mitgenommen. Mit diesem Stromerzeuger ist es möglich in Schalträume Strom einzuspeisen und so die kritische Infrastruktur im Krisenfall Aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus kann das Aggregat eigenständig betrieben werden, um im Katastrophengebiet eine unabhängige Stromversorgung zu ermöglichen. Der Zugtrupp koordiniert die bayerischen THW-Einheiten vor Ort.

Der sogenannte Fachzug fährt mit bis zu sieben LKW und drei LKW-Anhängern ins Schadensgebiet. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind einsatzerfahren und bereiten sich mit realistischen Übungen auf solche Katastrophen vor. Nach aktuellem Stand bleiben die bayerischen THW-Kräfte bis Dienstag vor Ort.

Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit mehr als 88.000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell