POL-WE: Korrigierte Pressemeldung zu: Streit eskaliert

Schreckschusswaffen sichergestellt-

Friedberg (ots)

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Wetterau vom 19.08.2024, 15.52 Uhr

Der Sachverhalt zu Bedrohungen am Samstagabend auf dem Hoch-Weiseler Sportplatz wurde in der Pressemeldung in Teilen falsch wiedergegeben.

Hier die korrigierte Pressemeldung:

Butzbach - Hoch-Weisel: Am Samstagabend nahmen Butzbacher Polizisten einen 22-Jährigen fest. Er hatte mehrere Gäste einer Feier auf dem Sportplatz mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Um 21.00 Uhr alarmierten Gäste die Polizei.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 22-Jährige am Sportheim mit einem 42-Jährigen in Streit geriet. Ein 19-jähriger Gast ging schlichtend dazwischen und der 22-Jährige verließ die Feier. Später kehrte er jedoch mit zwei Schreckschusswaffen zum Sportgelände zurück und richtete eine Pistole auf die anwesenden Personen. Die Bedrohten flüchteten in das Sportheim. Ein Zeuge wirkte auf den Täter ein und brachte ihn dazu, das Gelände zu verlassen. Letztlich nahmen Polizisten den 22-jährigen Täter widerstandslos fest und stellten zwei Schreckschusswaffen sicher.

Auf der Butzbacher Wache folgten die erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme. Im Anschluss durfte der Butzbacher die Polizeistation wieder verlassen. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Verstöße gegen das Waffengesetz.

Guido Rehr, Pressesprecher

