Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfall in der Schwetzingerstadt gesucht - Zeugenaufruf!

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr kollidierte ein 18-jähriger Rollerfahrer mit einer bislang unbekannten Radfahrerin in der Schwetzinger Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog der Rollerfahrer, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten, nach rechts in die Kopernikusstraße ab und übersah hierbei die Dame auf ihrem Fahrrad, wodurch diese zu Boden stürzte. Der 18-Jährige fuhr zunächst mit seinem Motorroller weiter, wurde aber durch eine Zeugin mit ihrem PKW angehalten und auf den Unfall aufmerksam gemacht. Hierbei kam es zu einem erneuten Unfall, da der 18-Jähirge mit seinem Roller rückwärts gegen den PKW der Zeugin rollte. Als man zusammen mit der verständigten Polizei an die zu vorige Unfallörtlichkeit zurückkehrte, konnte die gestürzte Radfahrerin nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, und insbesondere die gestürzte Radfahrerin, sich unter 0621/174-3310 beim Polizeirevier Oststadt zu melden.

