POL-WE: + Streit eskaliert am Sportheim + Wohnungseinbruch in Nieder-Wöllstadt + Ducati in Schwalheim gestohlen +

Butzbach - Hoch-Weisel: Streit eskaliert / Schreckschusswaffen sichergestellt -

Am Samstagabend nahmen Butzbacher Polizisten einen 22-Jährigen fest. Er hatte mehrere Gäste einer Feier auf dem Sportplatz mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Um 21.00 Uhr alarmierten Gäste die Polizei, dass sie von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden seien. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 22-Jährige am Sportheim mit einem 20-Jährigen in Streit geriet. Der 22-Jährige verließ die Feier und kehrte mit eine Schreckschusswaffe zurück zum Sportgelände. Dort richtete dieser die Pistole auf einen 20-jährigen Butzbacher sowie auf andere Gäste. Die Bedrohten flüchteten in das Sportheim. Ein Zeuge wirkte auf den Täter ein und brachte ihn dazu, das Gelände zu verlassen. Letztlich nahmen Polizisten den 22-jährigen Täter widerstandslos fest und stellten zwei Schreckschusswaffen sicher. Auf der Butzbacher Wache folgte die erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme. Im Anschluss durfte der Butzbacher die Polizeistation wieder verlassen. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Verstöße gegen das Waffengesetz.

Wöllstadt - Nieder-Wöllstadt: Wohnungseinbruch -

Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten Einbrecher in der Eisenbahnstraße ein Einfamilienhaus. Am Samstag, zwischen 14.00 Uhr und 16.15 Uhr brachen die Täter die Haustür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei fielen ihnen eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld in die Hände. Die Schäden an der Haustür belaufen sich auf ca. 800 Euro. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang in der Eisenbahnstraße auffielen, nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim - Schwalheim: Ducati gestohlen -

Mit einer rund 7.500 Euro teuren Ducati suchten Diebe in der Bergstraße das Weite. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe den Schlüssel zu der "Monster 821" aus einer Wohnung der Besitzer stahlen. Anschließend starteten sie die Maschine und fuhren davon. An der Ducati ist das Saison-Kennzeichen FB-O 115 (03 bis 11) angebracht. Zeugen, die die Täter am Samstag, zwischen 01.00 Uhr und 10.20 Uhr in der Bergstraße beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Ducati machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

