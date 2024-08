Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Hakenkreuze und Nazi-Parolen in Bad Vilbel gesprüht + Dieb scheitert an Passattür +

Bad Vilbel: Hakenkreuze und Parolen gesprüht -

Heute Nacht sprühte ein Unbekannter mit grüner Farbe Hakenkreuze und Nazi Parolen. Der Täter brachte auf einer dort geparkten schwarzen Mercedes E-Klasse drei Hakenkreuze, auf einen Zaun zwei Hakenkreuze und zwei weitere Hakenkreuze auf Wände der Unterführung auf. In der Unterführung sprühte er zudem Naziparolen an eine Wand. Einem Zeugen war auf dem Festplatz, gegen 01.00 Uhr, ein Jugendlicher mit einem Rucksack aufgefallen. Eine weitere Beschreibung ist dem Zeugen nicht möglich. Inwieweit dieser mit den Graffiti im Zusammenhang steht kann derzeit nicht gesagt werden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu dem Sprayer machen? Wem sind heute in den frühen Morgenstunden Personen in diesem Zusammenhang im Bereich des Festplatzes aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel -Gronau: An Passattür gehebelt -

Auf Wertsachen aus einem blauen Passat Kombi hatte es ein Dieb in den zurückliegenden Tagen in der Neuen Straße abgesehen. Im Zeitraum von Dienstag (13.08.2024), gegen 19.00 Uhr bis Donnerstag (15.08.2024), gegen 21.00 Uhr parkte der VW in Höhe der Hausnummer 6. Der Täter hebelte an der Fahrertür, schaffte es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

