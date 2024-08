POL-PPRP: Mehrere Diebstähle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Bei Verkehrskontrollen am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag stellten Polizeikräfte vier drogenbeeinflusste E-Scooter-Fahrer fest. Am Donnerstagmorgen (15.08.2024, gegen 10:30 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte in der Bgm.-Grünzweig-Straße einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Am frühen Freitagmorgen ...

mehr